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  3. 24 Aralık 2020 13:00

Koronavirüste hasta sayısı giderek azalıyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sonuçlar vermeye başladı. Yoğun bakımlardaki hasta sayısı yüzde 40, hastaneye başvurularda ise yüzde 50 azalma oldu.

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