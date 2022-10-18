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  4. Koronavirüste ''iyi'' senaryo gerçek oldu! Bilim Kurulu üyesinden müjde

Koronavirüste ''iyi'' senaryo gerçek oldu! Bilim Kurulu üyesinden müjde

Bilim insanları koronavirüsün mutasyona uğrayarak etkisini kaybedebileceğini söylüyordu. İşte o senaryo gerçek oldu. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ''Virüs mutasyon geçirerek kendini değiştirdi ve daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Şu anda Covid'in ölümcüllük oranı griple aynı, belki gripten daha düşük. O açıdan rahat olabilirsiniz ama risk grubundaysanız dikkatli...

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