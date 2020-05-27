  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Mayıs 2020 10:35

Koronavirüsten hangi ilde kaç kişi öldü? İlk kez canlı yayında açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ediyor. Türkiye'de hangi ilde kaç kişinin hayatını kaybettiği ilk kez A Haber'de açıklandı. İşte il il koronavirüs tablosu...

Video Galeri
Sokağa çıkma yasağında gezdirdiği köpek kendisine saldırdı
Sokağa çıkma yasağında gezdirdiği köpek kendisine saldırdı
Video Galeri
İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı!
İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı!
Video Galeri
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde kısıtlama sonrası trafik yoğunluğu
Video Galeri
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk
Video Galeri
Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı
Kısıtlama bitti, Taksim'de hareketlilik başladı
Video Galeri
Rus gazeteci Maria Gladkikh'in Cüneyt Özdemir'e yanıtı olay oldu
Rus gazeteci Maria Gladkikh'in Cüneyt Özdemir'e yanıtı olay oldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM