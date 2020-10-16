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  3. 16 Ekim 2020 16:10

Koronavirüsten kaçan buraya sığındı! Mest eden güzellik

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Türkiye S-400'leri test etti! İşte ilk görüntüler
Türkiye S-400'leri test etti! İşte ilk görüntüler
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İnternetten tanıştığı kadının evine gitti! Sonrası tam bir kabus!
İnternetten tanıştığı kadının evine gitti! Sonrası tam bir kabus!
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Kırmızı bültenle aranan terörist Türkiye'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist Türkiye'de yakalandı
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Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı
Adalet Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı
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Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı
Grip aşısı mutlaka yeni tarihli olmalı
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Sahte para basan Suriyelilere operasyon
Sahte para basan Suriyelilere operasyon
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