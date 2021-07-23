Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi 23 Temmuz 2021 Cuma Saat: 17:05 Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60facca335efe1191b31b203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı Ölümle burun buruna! Alt kata sarkarak kurtuldu Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu Erdoğan sel bölgesinde: ''Ne olur 5-10 katlı binalar yapmayın'' Bungee jumping faciası! Feci şekilde can verdi İntihar etmek isteyen kişi bakın nasıl ikna edildi!