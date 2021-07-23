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Koronavirüsten ölen hastanın yakınları hastanede terör estirdi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde dün gece koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 83 yaşındaki kadının yakınları, polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı.

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