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  3. 16 Kasım 2020 12:50

Koronavirüsten ölenleri cezaevindeki mahkumlara taşıttılar

ABD'de koronavirüs vakaları rekor seviyeye ulaştı. El Paso hapishanesindeki mahkumların saati 2 dolara korona virüsten ölen kişileri mobil morglara taşıdığı görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla olaya tepki yağdı.

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