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  3. 27 Nisan 2020 22:30

Koronavirüsten ölmeden önce dünyaya böyle seslenmişti

Tekirdağ Çerkezköy’de uzun yıllar esnaflık yapan Engin Dağ, koronavirüsten hayatını kaybetti. Engin Dağ'dan geriye koronavirüs nedeniyle vatandaşları uyardığı video kaldı.

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