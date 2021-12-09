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  4. Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan sağlık çalışanları için skandal sözler

Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan sağlık çalışanları için skandal sözler

Ünlü oyuncu Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadelerle büyük tepki çekti. Twitter'da "ÖzürDileHakanUral" başlığıyla tepkiler yağmur gibi yağdı.

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