Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan sağlık çalışanları için skandal sözler Koronavirüsü atlatan Hakan Ural'dan sağlık çalışanları için skandal sözler 09 Aralık 2021 Perşembe Saat: 11:30 Ünlü oyuncu Hakan Ural, Neler Oluyor Hayatta programında sağlık çalışanları hakkında kullandığı ifadelerle büyük tepki çekti. Twitter'da "ÖzürDileHakanUral" başlığıyla tepkiler yağmur gibi yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b1beaffb36a206be2eda33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadece birkaç saniye sürdü... İnanılmaz hırsızlık anı kamerada! Koronavirüs kabusu oldu: ''10 aydır her şey dışkı ve çürük et gibi kokuyor'' Sadakatsiz'de Asya, eski eşi ve oğluna böyle yakalandı Burası İstanbul! Sokak ortasında vahşet kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Millettimizden sabırlı olmasını istiyorum'' 5 katlı otelde yangın paniği Meclis bir kez daha karıştı! Bakan Soylu çılgına döndü İzmir'de büyük panik! Gece yarısı 88 daire boşaltıldı ! Pelin Öztekin'den oryantal şov