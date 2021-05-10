Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi! Koronavirüsü atlattıktan 1 hafta sonra inme indi! 10 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 17:16 Koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gören, iyileştikten 1 hafta sonra ise inme geçiren 13 haftalık hamile kadın felç geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60994044bef3db37a8514033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deniz Akkaya takipçisinden gelen ''Müslüman mısınız?'' sorusuna çıldırdı Tüm ailesini kazada kaybetmişti; 3 yaşındaki Nisa'dan kahreden haber İsrail polisi yine saldırdı; yüzlerce yaralı var İstanbul’da barajların doluluk oranları düşüşe geçti Engelli kız yaşadığı kafeste sıkışarak can verdi MSB paylaştı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Tavuk etinden iki kişi öldü... Uzman isimden kritik uyarılar Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'ya yürüdü 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi