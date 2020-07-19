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  3. 19 Temmuz 2020 12:50

Koronavirüsü hiçe saydılar! Düğünde 70 kişilik halay!

Video Galeri
İngiltere'de tepki çeken polise uzaklaştırma
İngiltere'de tepki çeken polise uzaklaştırma
Video Galeri
Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı
Ankara metrosunda şarkı kavgası! 'Susacaksın' diyerek boğazına sıktı
Video Galeri
İstanbul'da bir polisin şehit olduğu saldırı kamerada
İstanbul'da bir polisin şehit olduğu saldırı kamerada
Video Galeri
Korkunç kaza 4 farklı araç kamerasında!
Korkunç kaza 4 farklı araç kamerasında!
Video Galeri
İBB'nin satın aldığı Kenter tiyatrosuna AK Parti engeli
İBB'nin satın aldığı Kenter tiyatrosuna AK Parti engeli
Video Galeri
Londra'da siyahi bir kişiye polis şiddeti kamerada!
Londra'da siyahi bir kişiye polis şiddeti kamerada!
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