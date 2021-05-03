Anasayfa Video Galeriler Gündem Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan inanılmaz görüntüler Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan inanılmaz görüntüler 03 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 07:50 Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan eyaletinde, müzik festivali düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608f81125446167eb2070233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahte izin belgesi pahalıya patladı Tam kapanmanın ilk Pazartesi'si... Trafik durdu! Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret Teşkilat dizisine damga vuran F-16 sahnesi İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler