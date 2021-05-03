  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan inanılmaz görüntüler

Koronavirüsün çıktığı Vuhan'dan inanılmaz görüntüler

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan eyaletinde, müzik festivali düzenlendi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sahte izin belgesi pahalıya patladı
Tam kapanmanın ilk Pazartesi'si... Trafik durdu!
Tarkan'dan Yıldız Tilbe'ye ret
Teşkilat dizisine damga vuran F-16 sahnesi
İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı
Antalya'da otelde yüzlerce kişilik skandal ''koronavirüs'' partisi
Adana'da korkutan patlama: 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kalabalık bir grupla cenazeye katıldı
Fenomen olmak için öldüresiyle dövdüler