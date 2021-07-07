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Korsan taksiciler şehirlerarası çalışmaya başladı

Pandemide toplu taşıma araçlarına talebin azalmasını fırsat bilen korsan taksiciler şehirlerarası yollarda çalışmaya başladı. Rezervasyonla müşteri alan korsan taksiler Marmaris'e 800 lira götürüyor.

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