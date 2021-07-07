Anasayfa Video Galeriler Gündem Korsan taksiciler şehirlerarası çalışmaya başladı Korsan taksiciler şehirlerarası çalışmaya başladı 07 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 13:50 Pandemide toplu taşıma araçlarına talebin azalmasını fırsat bilen korsan taksiciler şehirlerarası yollarda çalışmaya başladı. Rezervasyonla müşteri alan korsan taksiler Marmaris'e 800 lira götürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e586fad696ee3fba4db473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 2 bini buldu Akşener'den Erdoğan'a: ''Biz utandık, kendisi utanmadı'' İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı baskın kamerada Barış Akarsu'nun son görüntüleri gündem oldu İstanbul'da rehine operasyonu Heyelan felaketinde can kaybı artıyor 43 ilin emniyet müdürü değişti! İşte isim isim tam liste Toplu balık ölümlerinden sonra martı ölümleri başladı Bakan Varank: Türkiye uçan arabada liderliğe oynayacak