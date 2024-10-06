Korsan takside taciz ve darp iddiası: Yolculuk karakolda bitti

İstanbul Beyoğlu'nda korsan taksici ile aracına aldığı iki kadın arasında ücret tartışması yaşandı. Şoförün kendisini taciz ve darbettiğini iddia eden kadın yolcu araçtaki elektronik cihazlara zarar verdi. Birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifadelerinin ardından serbest kalırken, korsan taksicilik yapan kişiye 32 bin lira, yolculara ise 2 bin 143 lira para cezası...

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67027beb96aba0742f04d793" allowfullscreen></iframe>