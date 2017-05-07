  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Mayıs 2017 20:20

Koşamayanlar için koştular

Omurilik felçlilerinin tedavilerine katkı sağlamak amacıyla, tüm dünya ile aynı anda başlayan Wings For Life World Run koşusu Kültürpark Fuar İzmir Lozan Kapısı’ndan start aldı.

Video Galeri
Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama
Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama
Video Galeri
Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu
Işık Eyigüngör Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu
Video Galeri
Kornadan korkan kadın yere kapaklandı
Kornadan korkan kadın yere kapaklandı
Video Galeri
Teröristler iş makinesi yaktı
Teröristler iş makinesi yaktı
Video Galeri
Işık Eyigüngör konuştu!..Türk sporu için kara bir gündür
Işık Eyigüngör konuştu!..Türk sporu için kara bir gündür
Video Galeri
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün babası hayatını kaybetti
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gülün babası hayatını kaybetti