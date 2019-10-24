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  3. 24 Ekim 2019 08:00

Koşarak bahçeye atlayan genç kamerada

Karabük'te, koşarak 5 metre yükseklikten apartman bahçesine atlayan 23 yaşındaki Yusuf Y., yaralandı. Gencin atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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