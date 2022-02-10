Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun ''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun 10 Şubat 2022 Perşembe Saat: 08:55 Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren hırsızlık şüphelileri, altın dolu kasayı çalarak kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6204a8da782db603e401e103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da polis - şüpheli kovalamacasında bir kadın öldü Konya-Antalya karayolu trafiğe kapatıldı Ayşenur Arslan'ın canlı yayındaki sözlerine inceleme Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin'' Elon Musk'ın uzaydaki ''kayıp roketi'' görüntülendi ''Sanal Vampirler''e operasyon! 72 gözaltı var 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı Dehşet saçan kocayı bıçaklayan genç tahliye oldu İzmir beyaza büründü