''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun

Beyaz TV'de ''bir garip'' canlı yayın: ''İhlas suresi okunmuş baklava yedirin''

Dehşet saçan kocayı bıçaklayan genç tahliye oldu

Pamukkale'de paraşütçüler ''kuşlar için'' dağlara dinamit attı

Güvenlik görevlisini yakan görüntü! Hem çarpıldı, hem işinden oldu