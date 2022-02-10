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  4. ''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun

''Köstebek'' hırsızlardan akıl almaz soygun

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, dere yatağı üzerindeki 5 katlı binanın en altındaki kuyumcu dükkanına, zeminden açtıkları yerden giren hırsızlık şüphelileri, altın dolu kasayı çalarak kaçtı.

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