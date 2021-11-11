Anasayfa Video Galeriler Gündem Kötü koku ortaya çıkardı! Yol kenarında korkunç manzara Kötü koku ortaya çıkardı! Yol kenarında korkunç manzara 11 Kasım 2021 Perşembe Saat: 17:31 İstanbul Kemerburgaz'da yol kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü bulundu. Korkunç manzarayı gören vatandaşlar duruma isyan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618d2929dc65ee114365c6d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Samuray kılıcıyla katledilmişti: Başak'a acı veda Tanju Çolak'tan Hülya Avşar yorumu: Hoşuma gitmedi desem yalan olur Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Erdoğan: ''Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinciyiz'' Saakaşvili yaka paça hastaneye böyle götürüldü İzmir'de de ekmeğe zam kapıda Türkiye'nin en ''kirli kentleri'' belli oldu! En kalabalık ve en kirli 3 il! 200 bin TL’ye satışa koyduğu arabasına galoşla biniyor, haftada bir gün kullanıyor Ortalık karıştı, Doğu Perinçek yayını terk etti