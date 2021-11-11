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Kötü koku ortaya çıkardı! Yol kenarında korkunç manzara

İstanbul Kemerburgaz'da yol kenarına atılmış çok sayıda kedi ve kuş ölüsü bulundu. Korkunç manzarayı gören vatandaşlar duruma isyan etti.

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