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  4. Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı!

Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı!

Bolu’da geçtiğimiz ay kötü koku şikayeti üzerine gelen polislere kapıyı açmayan kadının evine savcılık izniyle giren ekipler, evden 50 adet kedi çıkardı.

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