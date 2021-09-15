Anasayfa Video Galeriler Gündem Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı! Kötü koku şikâyetine gelen polislere kapıyı açmamıştı: Bakın evden ne çıktı! 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 17:10 Bolu’da geçtiğimiz ay kötü koku şikayeti üzerine gelen polislere kapıyı açmayan kadının evine savcılık izniyle giren ekipler, evden 50 adet kedi çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6141fee949e5220009244243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kazdıkça ortaya çıktı: 500 yıllık evin gizemi çözüldü Dehşet anları: Kalbinden bıçaklandı, can havliyle böyle koştu Erdoğan'a en yakın isim son anketi canlı yayında açıkladı Yer: Rize! Gelin ve damat fotoğraf çekiminde neye uğradığını şaşırdı İstanbul'da motosikletli saldırgan dehşet saçtı Koronavirüste tehlikenin yeni adı: Aşısız hamileler! Çanakkale Köprüsü'nün üstünde ilk çekim... Ay sonu tamamlanıyor! Haluk Levent'ten 22 yıl sonra gelen itiraf: ''Pişmanım!'' Sopayla ölümüne dayak kamerada