Anasayfa Video Galeriler Gündem Kötü koku vahşeti ortaya çıkardı Kötü koku vahşeti ortaya çıkardı 06 Nisan 2021 Salı Saat: 15:20 Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı iki köpek ölü olarak bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606c5229d325f515b2020183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''şifreli'' kumarhaneye baskın! Sosyal medyadaki ''kurtlu maske'' iddialarına yanıt geldi İstanbul'da seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı ''Yarasa kız'' çetesinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul trafiğinde ''minibüslü'' maganda kamerada! O ilde vakalar bir türlü azalmıyor! Tam kapanma önerisi geldi FETÖ'nün tepe yönetimiyle bağlantılı 15 kişiye gözaltı! Ankara'da 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ali Koç koronavirüse yakalandı