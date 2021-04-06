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Kötü koku vahşeti ortaya çıkardı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda ayaklarından bağlı başı tasmalı iki köpek ölü olarak bulundu.

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