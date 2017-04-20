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  3. 20 Nisan 2017 13:20

Kovalamaca kazayla bitti!

Kovalamaca kazayla bitti. O anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki gişe çalışmaları havadan görüntülendi
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Köprünün tonlarca ağırlıktaki korkuluk demirlerini keserek çaldılar
Köprünün tonlarca ağırlıktaki korkuluk demirlerini keserek çaldılar
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Havalandıktan kısa bir süre sonra!.. O anlar kamerada!
Yolcu uçağında yangın paniği !
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Köpeği sudan böyle kurtardı
Sosyal medya bu ''kahraman''ı konuşuyor !
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Venezuelada kriz büyüyor
Venezuelada kriz büyüyor
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Mersindeki cezaevinde çıkan arbedede 3 infaz koruma memuru yaralandı
Mersindeki cezaevinde çıkan arbedede 3 infaz koruma memuru yaralandı