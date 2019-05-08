Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti
08 Mayıs 2019 13:45
Kovanını terk eden bal arıları mahalleyi istila etti
Şanlıurfa’da kovanını terk eden bal arıları, bir binanın bacası ile bahçedeki ağaca oğul yaptı. Arılar zaman zaman çevredeki esnaf ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Arıların bal ve yavrulama sezonu olması nedeniyle Şanlıurfa’nın kırsal mahallerinde sahipleri tarafından yayılıma bırakılıyor. Yayılımı bırakılan arılar zaman zaman kovanını terk ederek daha sıcak bölgelerde oğul oluşturuyor....