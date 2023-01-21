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Kovulan muhabirden Akit’e FETÖ suçlaması

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CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında söylediği “Halk idam edilmesini istiyor” sözlerinden sonra gerici işten kovulan Mehmet Özmen, kovulduğu Akit’e FETÖ borsası suçlaması yöneltti.

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