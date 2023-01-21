Anasayfa Video Galeriler Gündem Kovulan muhabirden Akit’e FETÖ suçlaması Kovulan muhabirden Akit’e FETÖ suçlaması 21 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 11:55 Güncelleme: 21 Ocak 2023 Cumartesi 11:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında söylediği “Halk idam edilmesini istiyor” sözlerinden sonra gerici işten kovulan Mehmet Özmen, kovulduğu Akit’e FETÖ borsası suçlaması yöneltti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63cba87964ed3153ee353023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yangında can pazarı! 2 kişi hayatını kaybetti Metrobüste alacaklı krizi! Bir kadın fenalık geçirdi Kış biterken Uludağ'a kar yağdı! Türkiye'de sözün bitti an: ''Annem karne hediyesi et aldı'' Tarikat vakfında seri istismar! İstismara uğrayan başka çocuklar da çıktı! Ülkücüden Kılıçdaroğlu’na Sinan Ateş teşekkürü Gece yarısı ''ucuzluk'' izdihamı Metrobüste direk dansı yapan yolcu şaşkına çevirdi Erdoğan'dan ''seçim tarihi'' açıklaması