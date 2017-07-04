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  3. 04 Temmuz 2017 12:15

Köy hayatını, şehir yaşamına tercih etti

Elazığ’da şehir stresi ve gürültüsünden sıkılan 32 yaşındaki 2 çocuk babası Fuat Torgut, 20 yıl aradan sonra devletten aldığı destek ile döndüğü köyünde yaşamaya başladı.

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