Anasayfa Video Galeriler Gündem Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 17:30 Eskişehir'de 1 aydır kayıp olan bir kişinin cansız bedeni, kafa ve bacakları vücudundan ayrılmış halde köy merkezinde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533e085568d2c1ec21bab33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Tekstil atölyesi alev topuna döndü Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket Engelli yolcuya eziyetin cezası bu oldu İstanbul'da polis yelekli milyonluk gasp kamerada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı