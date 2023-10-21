Köy meydanında dehşet: Cesedi paramparça bulundu

Eskişehir'de 1 aydır kayıp olan bir kişinin cansız bedeni, kafa ve bacakları vücudundan ayrılmış halde köy merkezinde bulundu.

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