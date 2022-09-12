Anasayfa Video Galeriler Gündem Köyceğiz'de bozayı sürprizi! İlk defa görüntülendi Köyceğiz'de bozayı sürprizi! İlk defa görüntülendi 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 22:15 Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde nesli tükenmekte olan bozayı video kapan sayesinde görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631f8547b2bca93aee3de8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP lideri Hüseyin Baş: Lazım olan, Cumhurbaşkanı'nın görevden affı Suriyeliler diş teknisyenini bıçakladı Togg göklere yükseldi! Heyecanlandıran paylaşım Arda Turan futbola veda etti Muhabire canlı yayında dayak kamerada Azmin zaferi nedir diye sorarlarsa onu gösterin! Doğuştan bir kolu ve 2 bacağı yok ama... İzmir'de rekor kıran Tarkan'dan konserinden kazandığı para ile bakın ne yapacak Otobüsten inip yumruklaştılar sonra da hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler Leyla ile Mecnun’un ''ben ekonomistim'' sahnesi sosyal medyayı salladı