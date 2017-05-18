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  3. 18 Mayıs 2017 18:45

Köyde doktor bulamayınca önce doktor sonra hastane sahibi oldu

İŞ adamı ve Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta çocukken doktorsuz bir köyde yetişmesinin ardından doktor olmaya karar vermesine neden olan olayı anlattı ve duygusal anlar yaşadı.

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