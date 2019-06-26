Köyden topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
26 Haziran 2019 14:35
Köyden topladıkları maydanozları satıp harçlıklarını çıkarıyorlar
Mardin Kızıltepe ilçesinde 13 yaşındaki iki arkadaş, köyde topladıkları maydanozları kent merkezinde satıp harçlıklarını çıkarıyor. Kızıltepe’ye bağlı Yüceli köyünde yetişen maydanozları toplayan Murat Aydın ve Miraç Eksik, okulların tatil olmasıyla birlikte aile bütçelerine katkı sağlamak için topladıkları maydanozları el arabasında gezdirip satmaya başladı. Destesini 1 liraya satan iki...