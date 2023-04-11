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Köye inen kurt dehşet saçtı!

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi'ne inen kurt, 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı. Saldırgan kurt, köylüler tarafından av tüfeğiyle öldürülürken, kuduz olup olmadığı araştırılıyor.

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