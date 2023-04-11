Anasayfa Video Galeriler Gündem Köye inen kurt dehşet saçtı! Köye inen kurt dehşet saçtı! 11 Nisan 2023 Salı Saat: 12:05 Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı kırsal Kireçli Mahallesi'ne inen kurt, 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı. Saldırgan kurt, köylüler tarafından av tüfeğiyle öldürülürken, kuduz olup olmadığı araştırılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643522d56cd10a621c6a1a07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu Canlı yayında Bakan'ın yanında istifa çağrısı Fırtına köyü savaş alanına çeviri! Minarenin devrilme anı kamerada İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar! Medyada yapay zeka devrimi: Haberleri sanal spiker sunacak Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi Bakan'ı caddede Togg ile gören gençlerden ilginç soru Trabzon'da deprem alarmı: 4 blok için yıkım kararı alındı Camide dehşet! Namaz kıldıran imamı sırtından bıçakladı