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  3. 20 Şubat 2021 12:35

Köye inen kurtlar ortalığı savaş alanına çevirdi

Düzce'de de aç kalan kurtlar köye inerek, girdikleri ahırda 13 koyunu parçaladı, 2 kuzuyu ise alıp, gitti.

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