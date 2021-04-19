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Köylerden geriye sadece bu kaldı

Kars'ta, 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulayacak Kars Barajı’nın yeniden su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köylerinde geriye sadece cami minareleri kaldı.

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