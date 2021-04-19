Anasayfa Video Galeriler Gündem Köylerden geriye sadece bu kaldı Köylerden geriye sadece bu kaldı 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 11:21 Kars'ta, 47 bin 578 hektar tarım arazisini sulayacak Kars Barajı’nın yeniden su tutmasıyla birlikte sular altında kalan Boğazköy ve Çamçavuş köylerinde geriye sadece cami minareleri kaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d3d74afa1000f1b5ddcf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maske zorunluluğunun kalktığı İsrail’de halk plajlara akın etti Times Meydanı'nda deste deste para dağıttı 9 terörist etkisiz hale getirildi Annesinin eski eşini sokak ortasında öldürdü! Kan donduran görüntüler Polis koronavirüs baskınında tuvalet kağıdını görünce ne yapacağını şaşırdı Sürücüsüz giden Tesla kaza yaptı: 2 ölü! Dehşet anları kamerada! Ölüme böyle gitti 58 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü Camdaki Kız'da yeni fragman geldi; diziye katılan isim belli oldu