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  3. 02 Haziran 2017 16:15

Köylü teyzelerden tırpanlı, oraklı, baltalı müze eylemi

Kütahya'nın İnköy mahallesi sakinleri, hayvanlarını otlattıkları meraya müze binası yapılmasını şehirler arası karayolunu trafiğe kapatarak protesto etti.

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