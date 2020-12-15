Köylüler elektrik duasında: 'Allah'ım biz AK Partiliyiz, bize elektrik ver'
15 Aralık 2020 14:00
Köylüler elektrik duasında: 'Allah'ım biz AK Partiliyiz, bize elektrik ver'
Şanlıurfa’da elektriklerin günde 12 saat kesilmesine isyan eden vatandaşlar elektrik duasına çıkıp “Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır. Allah’a yalvarıyoruz. Allah’ım bize elektrik ver. Allah’ım bu zulme son ver. Ben Ak Partiliyim hepimiz Ak Partiliyiz. Ak Parti ile yürüdük yorulduk, her şey yaptık.” diyerek dua etti.