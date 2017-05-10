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  3. 10 Mayıs 2017 18:15

Köylüler yolu trafiğe kapattı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Aşağıkonak köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa kamyon çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, köylüler Diyarbakır Mardin karayolunu trafiğe kapattı.

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