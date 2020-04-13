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  3. 13 Nisan 2020 14:30

Köyün adını aldığı kayıp göl geri döndü

Sivas’ta geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan ve köyün adını aldığı Bingöl köyü, Bingöl gölü, yeniden su tutarak eski ihtişamına yeniden kavuştu.

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