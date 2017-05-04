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  3. 04 Mayıs 2017 14:50

Koyun Dolly film gibi operasyonla kurtarıldı

Dolly adlı koyun, düştüğü yarıktan film gibi operasyonla kurtarıldı.

Video Galeri
Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı
Tekeri patlayan TIR otomobili biçti: 2 yaralı
Video Galeri
İntihar eden eski vali son yolculuğuna uğurlandı
İntihar eden eski vali son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Anadolu Yıldızı-2017 nefes kesti
Anadolu Yıldızı-2017 nefes kesti
Video Galeri
Türkiyeye valizin içinde girerken yakalandı
Türkiyeye valizin içinde girerken yakalandı
Video Galeri
Silopide zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü
Silopide zırhlı araç eve çarptı: 2 çocuk öldü
Video Galeri
Türkiye onu konuşmuştu! Kurgu çıktı
Türkiye onu konuşmuştu! Kurgu çıktı