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Koyun otlatan çocuğun duygulandıran bayrak hassasiyeti

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde dışarıda otlayan koyunlarını getirmek için evinden çıkan çocuğun bayrak hassasiyeti sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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