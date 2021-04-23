Anasayfa Video Galeriler Gündem Koyun otlatan çocuğun duygulandıran bayrak hassasiyeti Koyun otlatan çocuğun duygulandıran bayrak hassasiyeti 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 22:36 Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde dışarıda otlayan koyunlarını getirmek için evinden çıkan çocuğun bayrak hassasiyeti sosyal medyada büyük beğeni topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608321a2f5c3024658612633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep'te doğalgaz bomba gibi patladı! Asker uğurlama konvoyunda havaya açılan ateş pahalı patladı CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu ''Yüksek sesle konuşma'' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı Kripto para vurgunu! Avukat açıkladı- 40-45 kişi başvurdu İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'nun 23 Nisan tepkisine yanıt Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi!