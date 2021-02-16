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  3. 16 Şubat 2021 11:05

Koyunlara saldıran kurt, kangallar tarafından telef edildi

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde koyun sürüsüne saldıran kurdu kangallar boğarak telef etti.

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