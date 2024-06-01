Anasayfa Video Galeriler Gündem Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada Kozmetik mağazasında indirim izdihamı kamerada 01 Haziran 2024 Cumartesi Saat: 08:50 Güncelleme: 01 Haziran 2024 Cumartesi 08:50 Adana'da, indirime giren bir kozmetik mağazasından ürün almak isteyenler arasında kavga çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665ab6ad25023575270c7ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'de dev uyuşturucu operasyonu Sürücülerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Yük gemisi boğazda arızalandı İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi kamerada Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL