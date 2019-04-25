"Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski savcı ve hakime hapis cezası
25 Nisan 2019 16:10
"Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski savcı ve hakime hapis cezası
"Kozmik Oda’da kumpas" davasında eski savcı Mustafa Bilgili ve eski hakim Nihal Uslu’ya FETÖ üyeliği ile devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etmekten hapis cezası verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Kozmik Oda’da kumpas" davasında kararını açıkladı. Eski savcı Mustafa Bilgili’ye "FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası...