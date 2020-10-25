SON DAKİKA
SON 24 SAATİN VAKA VE ÖLÜM SAYILARI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Ekim 2020 14:55

KPSS ön lisans sınavı başladı

Memur olmak isteyen binlerce ön lisans mezunu adayın katıldığı KPSS ön lisans oturumu saat 10.15’te başladı.

Video Galeri
Kadına tokat attı, mahalle ayağa kalktı!
Kadına tokat attı, mahalle ayağa kalktı!
Video Galeri
Bolu'da yangın felaketi! 12 ahşap ev küle döndü
Bolu'da yangın felaketi! 12 ahşap ev küle döndü
Video Galeri
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl’de 4 büyüklüğünde deprem
Video Galeri
İstanbullu koronaya rağmen pazar gezmesinden vazgeçmedi
İstanbullu koronaya rağmen pazar gezmesinden vazgeçmedi
Video Galeri
HDP'li eski vekilin terörist oğlu adliyede
HDP'li eski vekilin terörist oğlu adliyede
Video Galeri
Fahrettin Koca'yı tanımayan Türkiye güzeli yayını terk etti!
Fahrettin Koca'yı tanımayan Türkiye güzeli yayını terk etti!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM