  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi

Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Toplu şehit mezarı kazıyorlar'' iddiaları sonrası o görüntüler için açıklama geldi
İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia
Elektrikli scooterlar için ''ölümcül'' uyarı
Tohumunu yurt dışından getirmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor
İstanbul'da dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
Bakan Soylu ''sınır dışı edildi'' demişti, İstanbul'da öldürüldü
AK Parti Gençlik Kolları'ndan skandal yalan!
İzmir'de Tarkan çılgınlığı! İzmir Marşı yarım kalınca bakın ne yaptı
İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı