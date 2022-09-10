Anasayfa Video Galeriler Gündem Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi Kral III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi 10 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 13:55 Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından III. Charles'ın krallığı resmen ilan edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631c6d173b84dd3077064f13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Toplu şehit mezarı kazıyorlar'' iddiaları sonrası o görüntüler için açıklama geldi İstanbul'da ölen 2 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili mide bulandıran iddia Elektrikli scooterlar için ''ölümcül'' uyarı Tohumunu yurt dışından getirmişti, şimdi siparişlere yetişemiyor İstanbul'da dehşet! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var Bakan Soylu ''sınır dışı edildi'' demişti, İstanbul'da öldürüldü AK Parti Gençlik Kolları'ndan skandal yalan! İzmir'de Tarkan çılgınlığı! İzmir Marşı yarım kalınca bakın ne yaptı İzmir'de 100.yıl kutlamaları... Helikopterler zeybek oynadı