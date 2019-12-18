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  3. 18 Aralık 2019 23:20

"Kralı gelsin" diyip polislere küfür eden sürücü gözaltında !

İstanbul Fatih’te bir sürücü karıştığı kaza sonrası ortalığı birbirine kattı. ‘Bana kimse ceza kesemez, vermiyorum, kralı gelsin’ deyip polislere küfür eden sürücü gözaltına alındı.

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