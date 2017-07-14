SON DAKİKA
ERDOĞAN: BEN SENİ ÇAĞIRDIM, GELİNCE NE OLACAĞINI BİLİYORSUN - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 14 Temmuz 2017 16:20

Kremlin: Putinin aracındaki kadın, koruma görevlisi

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in cipinde arka koltukta oturan esrarengiz kırmızı elbiseli kadının Putin’in koruması olduğu belirtildi.

Video Galeri
Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu
Atatürk Havalimanına 15 Temmuz Destanı yazısı konuldu
Video Galeri
15 Temmuz şehitleri, Çamlıca Camiine asılan dev Türk bayrağıyla anıldı
15 Temmuz şehitleri, Çamlıca Camiine asılan dev Türk bayrağıyla anıldı
Video Galeri
Hulusi Akar: Layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır
Hulusi Akar: Layık oldukları en ağır cezayı alacaklardır
Video Galeri
Vatandaşlardan nın 15 Temmuza tanıklık sergisine yoğun ilgi
Vatandaşlardan nın 15 Temmuza tanıklık sergisine yoğun ilgi
Video Galeri
Temmuz ayında kartopu oynadılar
Temmuz ayında kartopu oynadılar
Video Galeri
15 Temmuz şehidi Gülşahın annesi: Şehit beslemiş, büyütmüşüm
15 Temmuz şehidi Gülşahın annesi: Şehit beslemiş, büyütmüşüm