Kreşte 5 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir kreşte eğitim gören 5 yaşındaki çocuk iddiaya göre öğretmeni tarafından darp edildi. Durumu güvenlik kamerasından izleyen baba suç duyurusunda bulundu.

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