SON DAKİKA
VAN'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR!
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Şubat 2020 15:15

Kreşte dehşet ! 2 yaşındaki çocuğa defalarca tokat attı

Düzce'de özel bir kreşte görevli Yeliz K., 2 yaşındaki erkek çocuğuna defalarca tokat attı. Daha önce de öğrenci dövdüğü için uzaklaştırma alan Yeliz K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Video Galeri
Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler
Çığ felaketinin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler
Video Galeri
Uzmanlar uyardı: Damacana su alırken bunlara dikkat!
Uzmanlar uyardı: Damacana su alırken bunlara dikkat!
Video Galeri
''Türkiye'de bu araçtan 4 tane var'' dedi, yine de cezadan kurtulamadı
''Türkiye'de bu araçtan 4 tane var'' dedi, yine de cezadan kurtulamadı
Video Galeri
Erdoğan: ''Son saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır''
Erdoğan: ''Son saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır''
Video Galeri
İnfaz indirimi düzenlemesi Meclis'e geliyor
İnfaz indirimi düzenlemesi Meclis'e geliyor
Video Galeri
Van'da ikinci çığ felaketi ! Arama ekiplerinin üzerine çığ düştü
Van'da ikinci çığ felaketi ! Arama ekiplerinin üzerine çığ düştü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM