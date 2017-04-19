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  3. 19 Nisan 2017 17:15

Kreşte skandal görüntüler

Kreşte skandal görüntüler kameraya yansıdı.

Video Galeri
Şehidin cenazesinde askerler gözyaşlarına hakim olamadı
Şehidin cenazesinde askerler gözyaşlarına hakim olamadı
Video Galeri
Japon turistin cüzdanını böyle çaldı!
Japon turistin cüzdanını böyle çaldı!
Video Galeri
Polis, o mahallede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Polis, o mahallede uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Video Galeri
DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
DEAŞın kaçırmaya hazırlandığı 50 tarihi esere el konuldu
Video Galeri
İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
İhlas Ev Aletleri ARGE Merkezi olarak tescillendi
Video Galeri
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı
HSBC patlamasıyla ilgili bir El Kaide üyesi yakalandı