Krikoyla kaldırmak istediği konteynırın altında can verdi
20 Kasım 2018 21:45
Krikoyla kaldırmak istediği konteynırın altında can verdi
Osmaniye’nin merkeze bağlı Akyar köyünde zeytin bahçesinde konteynırı krikoyla kaldırmak isterken altında kalan şahıs hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sabah evden ayrılarak zeytin bahçesine giden İbrahim Kılınç, bahçedeki konteynırı kriko ile kaldırmak isterken konteynır üzerine düştü. Kılınç akşam olmasına rağmen eve dönmeyince bir yakını bakmak için zeytin bahçesine gitti....