Anasayfa Video Galeriler Gündem Kripto para çetesi çökertildi! 14 milyon TL vurgun yapmışlar Kripto para çetesi çökertildi! 14 milyon TL vurgun yapmışlar 14 Mart 2023 Salı Saat: 13:10 Güncelleme: 14 Mart 2023 Salı 13:10 İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 14 milyon liralık vurgun engellendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64104811d446060747115113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' İlk İş Yerim kuraları da başlıyor İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu İstanbul'da ölümden kıl payı kurtuluş anı kamerada Yeni konutların yapılacağı ''konut rezerv'' alanları havadan görüntülendi Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Memleket Partisi'nde ''İnce dansı'' krizi! Yasaklandı İstanbul'da metruk bina çöktü