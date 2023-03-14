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  4. Kripto para çetesi çökertildi! 14 milyon TL vurgun yapmışlar

Kripto para çetesi çökertildi! 14 milyon TL vurgun yapmışlar

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İzmir merkezli 18 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 14 milyon liralık vurgun engellendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

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