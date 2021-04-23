Anasayfa Video Galeriler Gündem Kripto para vurgunu! Avukat açıkladı- 40-45 kişi başvurdu Kripto para vurgunu! Avukat açıkladı- 40-45 kişi başvurdu 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 18:36 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082e9644294942dba7250b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''zaman kapsülü'' projesini video ile duyurdu ''Yüksek sesle konuşma'' kavgası: 2 ölü, 3 yaralı İstanbul Valiliği'nden İmamoğlu'nun 23 Nisan tepkisine yanıt Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te ayakta alkışlanan '23 Nisan' konuşması! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Tribünden atlayan köpek yarışı birinci bitirdi! Yatak odasında yakaladığı gelini ve komşusunu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı Zonguldak Valisi, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanları uyardı Salgının merkezi Hindistan'da ölüler sokaklarda yakılıyor