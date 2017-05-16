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  3. 16 Mayıs 2017 20:45

Kritik görüşme başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da.

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Nil Çakırca'dan büyük başarı
Nil Çakırca'dan büyük başarı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Sarayda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Sarayda
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Öğretmenleri taşıyan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
Öğretmenleri taşıyan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı
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Harvardın yüzde 100 bursla aldığı Nil, başarısını anlattı
Harvardın yüzde 100 bursla aldığı Nil, başarısını anlattı
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3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu
3 çocuk annesi kendi işinin patronu oldu
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Faciadan önce son görüntüleri...
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